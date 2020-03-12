Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bir şok haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İtalya'yı saran ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün, takım arkadaşı Rugani'de de görülmesi üzerine Ronaldo, kulübüne rest çekti. Geçtiğimiz günlerde özel jetiyle Portekiz'e giden yıldız futbolcu, İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti.

Juventus dün akşam Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımdaki diğer oyuncuların takip edileceğini duyurmuştu.

Öte yandan karantina altında olan İtalya'da, lig maçları 3 Nisan'a kadar ertelenmişti.

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