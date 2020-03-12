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Ronaldo rest çekti! "Dönmüyorum..."

Son dakika... 'un dünyaca ünlü yıldızı , takım arkadaşı 'de koronavirüs tespit edilmesinin ardından kulübüyle iletişime geçti. Portekizli yıldız, 'ya dönmeyeceğini takıma iletti. Geçtiğimiz günlerde özel jetiyle Portekiz'e giden deneyimli futbolcu, ülkesinde kalma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:03 ABONE OL
Ronaldo rest çekti! Dönmüyorum...

Juventus'un İtalyan savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bir şok haber de Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İtalya'yı saran ve yüzlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün, takım arkadaşı Rugani'de de görülmesi üzerine Ronaldo, kulübüne rest çekti. Geçtiğimiz günlerde özel jetiyle Portekiz'e giden yıldız futbolcu, İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a iletti.

Juventus dün akşam Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımdaki diğer oyuncuların takip edileceğini duyurmuştu.

Öte yandan karantina altında olan İtalya'da, lig maçları 3 Nisan'a kadar ertelenmişti.

ŞİMDİ NE OLACAK? MERİH VE RUGANİ AYNI KAREDE!

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Ronaldo rest çekti! "Dönmüyorum..."
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