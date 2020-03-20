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'yı koronavirüs vurdu! Futbolcu maaşları tehlikede

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor kulüplerini de vurdu. Birçok lig ve organizasyonun ertelenmesi ekonomik olarak zor günlerin habercisi. Avrupa'da yeni tartışma konusu ise gelirleri azalan takımların oyuncularına nasıl maaş ödeyeceği. İspanyol basınından Gazetesi'nde yer alan habere göre , futbolculardan maaşlarında indirim talep edecek. Özellikle , ve Pique gibi yüksek kazançlı yıldızlardan fedakârlık bekleniyor.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 20:24 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 20:41 ABONE OL
Barcelona'yı koronavirüs vurdu! Futbolcu maaşları tehlikede

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün ekonomik boyutları da gündeme gelmeye başladı. Avrupa'da lig ve kupaların askıya alınması kulüplerin gelirlerine darbe vurdu. Birçok kulübü zor günler beklerken çözüm yolları da aranmaya başlandı.

Kulüplerin en büyük gider kalemi şüphesiz oyuncu maaşları. Son günlerde tartışmaya açılan bu konu şimdi de dünya devi Barcelona'nın gündeminde.

İspanyol AS Gazetesi Barcelona yönetiminin, futbolcularından maaşlarında indirim talep edeceğini yazdı. Takım kaptanı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yanı sıra diğer yıldızlar Suarez ve Pique yüksek maaşlarıyla dikkat çeken isimler. Başta bu futbolcular olmak üzere tüm takımdan fedakârlık bekleyen Barça, zor süreci bu şekilde atlatmanın planlarını yapıyor.

Karantina nedeniyle sportif faaliyetlerini durduran Barcelona, basketbol takımından da maaşlarda fedakarlık bekleyecek. İspanyol devinin şimdiden 160 milyon euro zarar ettiği ifade ediliyor.

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Barcelona'yı koronavirüs vurdu! Futbolcu maaşları tehlikede
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