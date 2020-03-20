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yeni kalecisini 'nın Williem 2 takımında buldu! Karius yerine

'ta 2 sezondur forma giyen gösterdiği performansla her zaman tartışma konusu oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü , geçtiğimiz haftalarda önümüzdeki sezon Karius'un Beşiktaş kadrosunda olmayacağını açıklamıştı. Kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş, yeni 1 numarasını 'da buldu. Siyah beyazlılar Williem 2 forması giyen Wellenreuther'i takibe aldı.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:50 ABONE OL
Beşiktaş yeni kalecisini Hollanda'nın Williem 2 takımında buldu! Karius yerine Timon Wellenreuther

Ve Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor... Kara Kartal, geçtiğmiz sezon Premier Lig devi Liverpool'dan kiralık transfer edilen Loris Karius ile yolllarını ayırmayı planlıyor.

Alman file bekçinin bonservis rakamının siyah beyazlılarca karşılanamayacak olması ve teknik heyetin, Karius'un performansından memnun olmaması, yolların devam etmemesine sebebiyet verdi.

Alınan kararın ardından takıma dahil edilebilecek maliyeti düşük ve kaliteli bir eldiven için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kalesini emanet edeceği ismi buldu.

'İLK YARININ EN İYİSİ SEÇİLDİ!'
Hürriyet'te yer alan habere göre, sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius'un yerine bir isim arayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda'da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen Timon Wellenreuther ile temasa geçti.

Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

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Timon Wellenreuther

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Beşiktaş yeni kalecisini Hollanda'nın Williem 2 takımında buldu! Karius yerine Timon Wellenreuther
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