Kulüpler Birliği'nden flaş play-off açıklaması!

Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de tüm spor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Dün yapılan toplantının ardından liglerin erteleneceği ifade edilirken, yeniden ne zaman başlayıp, ne zaman sona ereceğine dair net bir açıklama yapılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Nisan ayında ligleri yeniden başlatıp, 27 Haziran gibi bitirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuşmuştu. Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısının ardından ise Başkan Mehmet Sepil'den flaş bir açıklama geldi.

Sürecin uzaması durumunda play-off sisteminin gelebileceğini ifade eden Sepil şöyle konuştu: "18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Eğer bu süreç uzarsa ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir. Oyuncuların önemli bir bölümünün sözleşmeleri mayıs sonunda bitiyor. TFF'nin verdiği sözleşmede, futbolcuların sözleşmelerin uzayan lig ile uzaması doğaldır. Bunun bir de finansal yönleri vardır. Acaba o zaman oyunculara ücret ödenmeye devam edilmeli mi? 2. senaryo, hem ülkemizde hem de Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir. Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo."

"HER ŞEY NORMALE DÖNERSE 17 NİSAN'DA BAŞLAYABİLİRİZ"

"Yurt dışına gitmek isteyen oyuncular ne olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacaklar. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufları. Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da lige başlayabiliriz."

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