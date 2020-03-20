UEFA'dan iyi haber geldi! Koronavirüs ve FFP...

Avrupa'da birçok lig koronavirüs nedeniyle askıya alınmış durumda. Süper Lig de dün alınan kararla ertelendi. Salgının giderek daha kötü bir hal almasından dolayı ise spor müsabakalarının ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor.

Liglerin ertelenmesi kulüplere maddi olarak da büyük zarar veriyor. Birçok gelir kaleminden yoksun kalan kulüplerin, UEFA'nın belirlediği Finansal Fair Play kurallarına uyması da neredeyse imkansız oldu. UEFA'dan beklenen haber geldi.

UEFA, Avrupa futbolunu ayakta tutabilmek için finansal olarak hamleler yapmaya hazırlandığı açıkladı. The Athletic'e konuşan UEFA yetkilisi, "Kulüplerin kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik gelişmeler ya da sıra dışı olaylar, finansal hesaplamalar yapılırken tek tek ele alınacak ve ona göre kararlar verilecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca UEFA, ödemelerinde gecikmeler olan kulüplere 31 Mart'a kadar verdiği süreyi 30 Nisan'a kadar uzatacak.

Bilindiği gibi Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere bazı Süper Lig ekiplerinin de UEFA ile Finansal Fair Play anlaşmaları bulunuyor.

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