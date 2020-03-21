Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını belirterek, hastalık sonrası akciğerlerde hasar bıraktığını söyledi. Kara, evdeki izolasyonun yeterli olmaması durumunda, bir sonraki basamağın sokağa çıkma yasağı olacağını ifade etti.

Ateş Kara, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs'le mücadelesinin doğru ve yerinde olduğunu söyledi.

FUTBOLCU ÖRNEĞİ

Yeni tip Koronavirüs'ün hafife alınmaması gerektiğini belirten Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor.

Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

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