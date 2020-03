Kulüpler Birliği'nde neler konuşuldu? İşte toplantının perde arkası

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun önceki gün federasyon başkanları ile yaptığı toplantıdan liglerin süresiz ertelenmesi kararı çıkmıştı. Bakan Kasapoğlu, sorduğu sorulara cevap alamadığı federasyon başkanlarından bir B planı hazırlamalarını istemişti. Süper Lig Kulüpler Birliği dün Bakan Kasapoğlu'nun sorularına da cevap olabilmek adına bir araya geldi. 18 kulüp başkanı telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren ve her kafadan bir ses çıkan toplantının perde arkasında yaşananları SABAH Spor öğrendi.



MORAL İÇİN SÜRE ÖNEMLİ!

Liglerin başlama tarihi en çok tartışılan konu oldu. Bazı başkanların "Virüs konusunda işin başındayız. Nasıl tarih vereceğiz. Ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Sağlık Bakanı bile net bir şey söyleyemiyor" dediği belirtildi. Bir kısım "En az 3 hafta ya da 1 ay beklemeliyiz" fikrinde ısrarcı oldu. Bir grup ise "Toplumun şu aşamada morale ihtiyacı var. Biz bir tarih belirleyelim. Yaşanacaklara göre yeni bir erteleme olabilir" dedi.



YURT DIŞINA ÇIKIŞA TAVİZ YOK!

Tüm kulüplerin uzlaştığı tek konu, futbolcuların yurt dışına çıkış yasağı oldu. 18 kulüp başkanı da, "Virüs nedeniyle idmana çıkmaktan imtina eden, 'Evde kal' denilen bir ortamda futbolcuların seyahat etmesi, yurt dışına çıkması mantıklı değil. Döndüklerinde de 14 gün karantina da kalacakları göz önünde bulundurulursa gitmemeleri en doğrusu" fikrinde birleşti.



TFF'DEN ESNEKLİK İSTENMELİ

Kulüpler 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek oyuncular ile ilgili FIFA ve UEFA'nın gerekli kararı alacağını, bunun sadece kendilerinin değil dünyanın sorunu olduğunu da konuştu. 31 Mart'a kadar UEFA'ya verilecek borçsuzluk belgeleri için gerekli görüşmelerin yapılması kararı alındı. Gelecek yıl yapılacak transferler için TFF'den esneklik istendi. Yayıncı kuruluş ile görüşme yapılması da toplantıda masaya geldi. Maddi kayıp yaşamak istemeyen kulüpler bu konuda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini de konuştu.



Kimse lig tarihini bilemez

Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantının ardından Başkan Mehmet Sepil, 3 senaryo olduğunu ifade etti. Anladığımız kadarıyla ortada büyük belirsizlik var. Çıkan ortak bir sonuç yok; çünkü kulüpler de ne olacağını bilmiyor. Önceki gün ifade etmiştim, Sayın Bakan'la federasyon başkanlarının yaptığı toplantıda Bakan Kasapoğlu, "Tabii ki erteleme yapmalıyız ama B planınızı da duymak isterim. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Bu konular hakkında çalıştınız mı?" demiş ve yanıt alamamıştı. Dün kulüpler belli ki bu konuları tartışmış. Herkesin isteği bir an önce liglerin başlaması. Fakat gerçekçi olalım. Nisan ayında ligleri başlatmak büyük bir sürpriz olur. Mayıs'ta belki! Durumun nereye gideceğini kulüp başkanları da bilmiyor. Aslında dünya da bilmiyor. Bahsedilen 3 senaryonun birinde play-off sistemi üzerinde durulmuş… Bu Avrupa'da da gündeme gelmişti. Hiçbir federasyon ve takım bunu kabul etmedi. Zaten play-off sistemi de doğru olmaz. Yanda yazan diğer senaryolar için ise bir şey diyemiyoruz, çünkü bilmiyoruz ne olacağını. Her gün vaka sayıları artıyor. Kısacası dünkü toplantıda başkanlar tartışmış ama açıkçası onlar da çözüm yolu bulamamış. Derslerine daha çok çalışmaları lazım.



BAKAN'IN SORULARINA YANIT ARANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün TFF'ye bu soruları sormuştu:

1- Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri neler olacak?

2- Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar?

Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmaması için ne tip bir hazırlık yaptı?

3- Liglerin tatil olmasından sonra yurtdışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye'ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

4- Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli hazır mı?







SON ÇAREMİZ TESCİL ETMEK

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, toplantının ardından şu açıklamayı yaptı: "18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Elimizde üç senaryo var. Birincisi her şey normale dönerse 17 Nisan'da liglere tekrar döneriz. 2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir. Süreç çok uzarsa, üçüncü planımız ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. Oyuncuların önemli bir bölümünün sözleşmeleri Mayıs sonunda bitiyor. TFF'nin verdiği sözleşmede, futbolcuların sözleşmelerinin, uzayan lig ile uzaması doğaldır. Bunun bir de finansal yönleri vardır. Acaba o zaman oyuncuların ücretleri ödenmeye devam edilmeli mi? Gitmek isteyen yabancı oyuncularımızın durumu nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacak. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufları. Koronavirüs konusunda diğer ülkelerden daha şanslıyız. Bizim sağlık sistemimiz şu anda dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden biri."



'PLAY-OFF KONUŞMADIK'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, toplantıda play-off'un konuşulmadığını söyledi. Cengiz, "Sayın Mehmet Sepil'in söylemleri kendi düşüncesi olabilir. Ancak bizim tüm kulüp başkanları olarak bir araya gelerek yaptığımız toplantıda, play-off gündeme gelmedi. Tüm kulüplere haksızlık olur. İlk 8'den başlarsan 9'uncuya, ilk 4'ten başlarsan 5'e haksızlık yaparsın. Kulüplerimiz olarak devletimizin yanındayız. Bütün kararları destekliyoruz" dedi.

