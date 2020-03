Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında İtalya geliyor. 4 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkedeki son durumu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu anlattı.

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Çalhanoğlu, TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. "Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta" diyen yıldız futbolcu, "Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Şu an Almanya'dayım. İtalya'da durumlar çok kötü. Bütün kurallara uyuyoruz. Almanya'da sokağa çıkma yasağı başlayacak. İtalya'ya geri dönüşümüz nasıl olur ben de bilmiyorum. Biz de beklemedeyiz. Milan'daki takım arkadaşlarım da ülkelerine gitti. Milan'da koronavirüse yakalanan kimse olmadı. Kulübün yolladığı bireysel çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kendimi her an oynayacak gibi hazır tutuyorum" açıklamasında bulundu.

Hakan Çalhanoğlu sözlerini şöyle bitirdi: "Şu anda tabii ki herkes etkileniyor ama çekip gideceğim diyen yok. Ben de İtalya'nın arkasındayım Türk olarak, yardım etmeye çalışıyoruz. Biz maaşımızı alıyoruz, her şey gayet normal. EURO 2020'nin bu yıl oynanmasını isterdik ama sakat arkadaşlarımız için iyi olacak."

