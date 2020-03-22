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Bafetimbi Gomis'ten Fransız basınına çarpıcı itirafı

2017-2018 sezonunda 'da forma giyen ve sarı kırmızılı takımın yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunda başrol oynayan, şu anda ise kariyerini  ekibi El-Hilal'da sürdüren Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Marsilya'dan Galatasaray'a tranfer olduğu süreçle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 01:09 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 01:10 ABONE OL
Bafetimbi Gomis'ten Fransız basınına çarpıcı Galatasaray itirafı

Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilal'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Gomis, Galatasaray'a transferiyle alakalı flaş bir itirafta bulundu.

"MARSİLYA'DAN AYRILDIĞIMA PİŞMAN OLMADIM"

Sarı-kırmızılı ekibe katıldığında Marsilya'dan ayrıldığına pişman olmadığını söyleyen Fransız golcü, "Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim" dedi.

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Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim. İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum. Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya (Kostas Mitroglou) da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler." ifadelerini kullandı.

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Bafetimbi Gomis'ten Fransız basınına çarpıcı Galatasaray itirafı
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