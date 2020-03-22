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'ın transfer gündeminde var

Geleceğini planlayan , transferde birçok gurbetçiyi listesine dahil etti. Siyah-beyazlılarda ve Mert Yılmaz gibi isimler öne çıkmış durumda. Yönetim, hamlesini Koronavirüs tehlikesinin bitmesinin ardından yapacak

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 22.3.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ın transfer gündeminde Yunus Mallı var

Yakın tarihte Olcay Şahan ve Cenk Tosun gibi örneklere sahip olan ve onlar gibi potansiyeli yüksek isimler arayan Beşiktaş, transferde Almanya ve Hollanda'yı merkez üssü haline getirecek.

Son gurbetçi transferini geçen yıl Güven Yalçın ile yapan siyahbeyazlıların geniş listesinde hem tecrübeli hem de genç isimler yer alıyor. Bunların içerisinde devre arası da gündeme gelen Wolfsburg'un Union Berlin'e kiraladığı Yunus Mallı yer alan önemli futbolculardan. 28 yaşındaki milli oyuncunun kulübüyle 2021 sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, devre arası Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yaklaşım sergilemişti.

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Listede Bayern Münih'in ikinci takımında oynayan U21 milli futbolcusu sağ bek Mert Yılmaz'ın adı da öne çıkmış durumda. Beşiktaş tüm dünyayı saran Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin ardından hamlelerine başlayacak.

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Beşiktaş'ın transfer gündeminde Yunus Mallı var
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