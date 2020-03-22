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Sağ bekte Douglas'tan umduğunu bulamayan yönetimi, 35 yaşına giren ’e destek olacak bir isim arayışına girdi. Siyah-beyazlıların, ’la sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki İngiliz bek ile temasa geçtiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 07:40 ABONE OL
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'e alternatif hazır! Liverpool'dan Nathaniel Clyne...

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

NATHANIEL CLYNE

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDE YUNUS MALLI VAR

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'e alternatif hazır! Liverpool'dan Nathaniel Clyne...
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