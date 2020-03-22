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corona virüsü sebebiyle sakallarını kesti

() ekiplerinden 'da forma giyen Arjantinli yıldız corona virüsü salgınına karşı maske takmayı zorlaştırdığı gerekçesiyle sakallarını kesti. Konuyla ilgili son dakika açıklamasında bulunan Messi'nin eşi , "Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Mess de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." dedi.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 22:50 ABONE OL
Lionel Messi corona virüsü sebebiyle sakallarını kesti

Avrupa'da corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İspanya'nın köklü kulüplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi corona virüsü salgınına karşı maske takmayı zorlaştırdığı gerekçesiyle sakallarını kesti.

"ONLARA YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİRMEK İÇİN BUNU YAPTI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor" dedi ve şöyle devam etti. "Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı."

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BİN 326 CAN KAYBI

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre İtalya'dan sonra Avrupa'da en çok corona virüsü vakasının gerçekleştiği ülke olan İspanya'da 24 bin 926 vaka görüldü ve bunların bin 326'sı ölümle sonuçlandı.

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Lionel Messi corona virüsü sebebiyle sakallarını kesti
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