Cristiano Ronaldo'nun test sonuçları belli oldu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İtalya'da on binlerce insanın enfekte olmasına, binlerce insanın ise ölmesine sebep oldu. Spor dünyasını da vuran salgından en çok etkilenen kulüplerin başında Juventus geliyor.

İtalyan ekibinde daha önce Daniel Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala'nın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Juventus'un önlem olarak tüm takımı testten geçirdiği ifade edildi.

Sky Sports'un haberine göre, Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala dışında herhangi bir futbolcu ya da kulüp çalışanında salgın belirtisine rastlanmadı.

Ronaldo daha önce Portekiz'de kendisine test yaptırmış ve sonuç negatif çıkmıştı. İtalyan basınına göre, Medeira'da bir adada karantina altında olan yıldız ismin, kulüp tarafından yapılan testleri de negatif çıktı. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da test sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

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