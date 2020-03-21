Ronaldo ve LeBron James'in koronavirüs zararı!

Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi Çin'de ortaya çıkan ve neredeyse her yeri etkisi altına alan koronavirüs salgını. Yeni tip koronavirüs spor camiasını da büyük zarara uğrattı. Birçok lig ve spor organizasyonu iptal edilirken, salgının kulüplere olan ekonomik zararı da ortaya çıkmaya başladı.

4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği İtalya, salgının en çok etki ettiği ülkelerin başında geliyor. Serie A'de ligler askıya alınmış durumda ve ne zaman başlayacağı netleşmiş değil.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden biri olan Tuttosport, Seria A'da oynayan futbolcuların yaklaşık 70 milyon euro zarara uğrayacağını hesapladı. Yıllık 31 milyon euro maaş alan Ronaldo'nun ise yaklaşık 9-10 milyon euro civarında bir kayıp yaşayacağı belirtiliyor.

Öte yandan Avrupa'nın birçok liginde kulüplerin oyunculardan maaş indirimi talep edeceği ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan NBA de büyük zarara uğradı. 1 Nisan'dan itibaren NBA'de basketbolculara ödeme yapılmayabileceği konuşuluyor. 10 Mart'tan beri askıda olan ve ne zaman başlayacağı belli olmayan maçlar yüzünden kulüpleri zor günler bekliyor.

İptal edilen maçların yeniden oynanması zor görünüyor. Bu durumda yıllık 37 milyon dolar kazanan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James'in 9 milyon dolara yakın bir kazançtan olacağı aktarıldı.

NBA yönetiminin kulüplerle bir araya gelerek bir çözüm bulmaya çalışacağı öğrenildi.

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