Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Dünyayı saran COVID-19 salgınına yakalanan isimlerden biri de Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim oldu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'tan sonra Terim'in testleri de pozitif çıktı.

Galatasaray ve Türk spor camiasını sarsan bu haberden sonra birçok kulüp ve sporcudan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı. Ezeli rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleri ve diğer kulüpler de deneyimli hocayı yalnız bırakmadı.

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Sporcular da Terim'e destek olurken, 66 yaşındaki hocanın eski öğrencisi Arda Turan da bir mesaj yayımladı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız."

Arda Turan ve Fatih Terim'in arası bir dönem bozulmuştu ancak ikili sarı-kırmızılı ekibin Başakşehir'i ağırladığı Süper Lig maçında buzları eritmişi. Turan, Terim'in elini öpmüş ve ikili barışmıştı.

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