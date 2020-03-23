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'dan 'e geçmiş olsun mesajı

Teknik Direktörü , tüm dünyayı saran corona virüsü salgınına yakalandığını açıkladı. Terim'in Twitter hesabından üzücü haberi duyurması sonrasında ise spor camiasından birçok isim deneyimli hoca için geçmiş olsun mesajları yayımladı. 66 yaşındaki teknik adama geçmiş olsun dileklerini ileten isimlerden biri de eski öğrencisi oldu. hesabından, "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir" ifadelerini kullanan 33 yaşındaki futbolcu, ve camiasını da unutmadı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 24.3.2020 00:34 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 00:35 ABONE OL
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Dünyayı saran COVID-19 salgınına yakalanan isimlerden biri de Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim oldu. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'tan sonra Terim'in testleri de pozitif çıktı.

Galatasaray ve Türk spor camiasını sarsan bu haberden sonra birçok kulüp ve sporcudan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları yağdı. Ezeli rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ekipleri ve diğer kulüpler de deneyimli hocayı yalnız bırakmadı.

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"BU HASTALIĞIN ÜSTESİNDEN GELECEKSİN"

Sporcular da Terim'e destek olurken, 66 yaşındaki hocanın eski öğrencisi Arda Turan da bir mesaj yayımladı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız."

Arda Turan ve Fatih Terim'in arası bir dönem bozulmuştu ancak ikili sarı-kırmızılı ekibin Başakşehir'i ağırladığı Süper Lig maçında buzları eritmişi. Turan, Terim'in elini öpmüş ve ikili barışmıştı.

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Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
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