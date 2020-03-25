Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a yeni transferi Vida getiriyor!

'a yeni transferi Vida getiriyor!

önümüzdeki sezon için çok önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. , , gibi takımlarda oynayan Hırvat golcü , 'dan ayrılmak istiyor. Mandzukic için devreye giren Beşiktaş'ın transferdeki en büyük kozu ise .

Giriş Tarihi: 25.3.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 10:33 ABONE OL
Beşiktaş'a yeni transferi Vida getiriyor!

Gelecek sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş'a, menacerler aracılığıyla geçen yıl 5 sezonluk Juventus macerasını tamamlayıp Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail'e transfer olan Mario Mandzukic önerilmişti.

Yıldız isimle ilgili olarak kararını liglerin durumunun belli olmasının ardından verecek olan yönetimin, Hırvat forvet konusunda genç hocanın da görüşünü istediği belirtildi.

Fanatik'in haberine göre Katar'daki hayatından memnun olmayan ve Avrupa'ya dönmek için gün sayan Mandzukic'in, Siyah-Beyazlılar'ın durumuyla ilgili olarak Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Domagoj Vida'yla dialog halinde olduğu belirtildi. Al Duhail'de yıllık 7 milyon Euro'luk maaşını bırakmaya hazır olan 33 yaşındaki hücumcunun, 'Vida tarifesine' olumlu baktığı ve 3 milyon Euro'luk maaşı kabul edebileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOK GELİŞME! 5 AYRILIK BİRDEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a yeni transferi Vida getiriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA