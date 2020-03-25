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'tan corona virüsü salgınıyla mücadele için dev bağış

İspanya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden 'in kaptanı , corona virüsü (COVID-19) salgınına karşı müacadele için aracılığıyla ülkesine 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladı. Ramos malzemelerin 27 Mart Cuma günü İspanya'ya ulaşacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 20:31 ABONE OL
Sergio Ramos'tan corona virüsü salgınıyla mücadele için dev bağış

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip corona virüsüne (COVID-19) karşı mücadele için ülkesine sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı.

Ramos, bağışı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla yaptığını ve malzemelerin 27 Mart Cuma günü İspanya'ya ulaşacağını belirtti.

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UNICEF'in hesabından yapılan açıklamada da aynı zamanda UNICEF elçisi olan Ramos'a yardımları için teşekkür edildi.

İTALYA'DAN SONRA EN YÜKSEK RAKAM

Corona virüsü kaynaklı 3 bin 434 ölüm yaşanan ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla ölümün yaşandığı ikinci ülke konumunda olan İspanya'da sağlık ekipmanı yetersizliği salgınla mücadelede en önemli sorunlar arasında yer alıyor.

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Sergio Ramos'tan corona virüsü salgınıyla mücadele için dev bağış
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