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SON DAKİKA | 'den corona virüsü kararı!

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsüne karşı kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. 'in pozitif çıkan testlerinin ardından Beşiktaş da tam kadro halinde teknik heyet ile birlikte virüs testine girmişti. Son dakika haberlerine göre Futbol Takımı da Samandıra 'nde corona virüsü testine girecek...

Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 15:11 ABONE OL
SON DAKİKA | Fenerbahçe'den corona virüsü kararı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsüne karşı futbol kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in pozitif çıkan testlerinin ardından Beşiktaş Futbol Takımı da tam kadro halinde teknik heyet ile birlikte virüs testine girmişti. Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Futbol Takımı da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine girecek...

Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan...

FENERBAHÇELİ VOLEYBOLCULARDAN ‘’EVDE KAL’’ ÇAĞRISI FENERBAHÇELİ RODRİGUES, FATİH TERİM VE ABDURRAHİM ALBAYRAK İÇİN MESAJ YAYIMLADI KULÜBE FENERBAHÇELİLERE EMANET! İŞTE YENİ HOCA VE YARDIMCILARI

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SON DAKİKA | Fenerbahçe'den corona virüsü kararı!
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