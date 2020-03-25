SON DAKİKA | Fenerbahçe'den corona virüsü kararı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsüne karşı futbol kulüpleri önlemlerini almaya devam ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in pozitif çıkan testlerinin ardından Beşiktaş Futbol Takımı da tam kadro halinde teknik heyet ile birlikte virüs testine girmişti. Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Futbol Takımı da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine girecek...

Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan...

FENERBAHÇELİ VOLEYBOLCULARDAN ‘’EVDE KAL’’ ÇAĞRISI

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