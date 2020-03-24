Fenerbahçeli Rodrigues, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için mesaj yayımladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını Türkiye'de spor camiasını da olumsuz etkiledi. Fenerbahçe Beko'nun basketbol ve idarecierinden corona virüsü semptonlarına rastlanmasından sonra, Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in testleri pozitif çıktı.

Dün yapılan açıklamaya göre iki isim de corona virüsü salgınına yakalandı ve hastanede tedavi altındalar. Sağlık durumları şu an için iyi olan Albayrak ve Terim'e spor camiası başta olmak üzere her kesimden geçmiş olsun mesajları geldi.

Fatih Terim'in eski öğrencileri de deneyimli hocayı unutmadı. Bu isimlerden biri de Garry Rodrigues oldu.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, corona virüsüne yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fatih hoca, Abdürrahim başkana ve şifa bekleyen herkese tez zamanda şifalar dilerim. Umuyorum bu zor zamanların üstesinden tüm dünya hep birlikte geleceğiz. Lütfen yetkilileri dinleyin ve evden ayrılmayın" ifadelerini kullandı.

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