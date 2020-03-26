Barcelona'da corona virüsü ve maaş krizi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını Real Madrid'in ardından Barcelona'ya sıçradı. İspanya'da yayım yapan La Vanguardia gazetesinde yer alan habere göre Katalan ekibinin sağlık ekibinin başında bulunan Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez, corona virüsü belirtileri sebebiyle hastaneye kaldırıldılar

Haberde test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından karantina alınan her iki ismin tedavilerine başlandığı belirtildi.

FUTBOLCULAR BİR HAFTADIR KARANTİNADA

Futbolcuların yaklaşık bir haftadır karantinada olduğu bilinirken diğer branşlar da dahil olmak üzere henüz corona virüsü testi pozitif çıkan bir sporcu bulunmuyor.

İspanya'da verilen son bilgilere göre son 24 saatte COVID-19'dan 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 56.188'e yükselirken hayatını kaybeden kişi sayısı ise 4.089'a çıktı.

Salgın sebebiyle ülke sporu da ekonomik olarak zor günler geçirirken Barcelona, maaşlarda %70'lik kesinti teklifini futbolculara sundu.

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MALİYET 120 MİLYON EURO

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, video konferans ile futbolcularla toplantı yaptı maaşlardan %70 kesinti yapılmasını istedi. Barcelona, antrenman bile yapılmayan bu dönemde futbolcuların toplam maliyeti 120 milyon euro.

Ancak Barcelona futbolcuları, başkan Bartomeu'ya olumsuz cevap verdi ve maaşlarında kesintiye gitmeyeceklerini açıkladı. Futbol takımlarının gelir elde edemediği bu dönemde Barcelona'nın futbolculara maaşının hepsinin vermesinin ardından ekonomik krize girebileceği belirtiliyor. İspanyol basını Barcelona'da; Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic gibi oyuncularla bu yüzden yolların ayrılmasının beklendiğini kaydetti.

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