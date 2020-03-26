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'de yaşanan 2 flaş ayrılığın nedeni ortaya çıktı!

Sarı-lacivertliler 26. hafta itibariyle 'de yarıştan koptu. Bunda temel sebeplerden biri devre arası döneminin kötü geçirilmesi oldu.Birçok takım kadrosunu transfer limitlerine rağmen güçlendirirken sarı-lacivertliler de bu durum yapılamadı ve kadro zayıfladı. Moses ve Zanka'nın takımdan ayrılmalarının sebebi de ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 26.3.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 14:38 ABONE OL
Fenerbahçe'de yaşanan 2 flaş ayrılığın nedeni ortaya çıktı!

Zanka ve Moses'ın yokluğu bu konuda belirleyici oldu. Belki tam kapasitesine hiçbir zaman ulaşamamış olsa da Moses tecrübeli bir kanat oyuncusuydu.

Rodrigues'in sakatlığı sonrası kanatları etkili kullanacak isim kalmadı. Devre arası Inter'e transfer olan Nijeryalı futbolcunun yokluğu hissedildi.

SAVUNMA JAILSON'A KALDI
Benzer bir sıkıntı savunmada da yaşandı. Jailson'un yaptığı hataların bedeli ağır oldu. Bu nedenle Zanka'nın tecrübesi arandı.

EKSİ PUAN ALMAMAK İÇİN
Zanka ve Moses ikilisinin takımdan ayrılmasındaki temel sebep ekonomikti. İki futbolcu da transfer limitlerinde yer açmak ve eksi puan cezası almamak için takımdan ayrıldı.

Victor Moses ve Zanka'nın vedaları sonrası eldeki mevcut isimler olmadı. Jailson'un başta Galatasaray derbisi olmak üzere kritik süreçteki hataları savunmayı aksattı.

Her ne kadar Zanka, Jailson'a göre ağır kalsa da orjinal bir stoper olmasıyla daha deneyimli duruyordu. Kanatlarda da Rodrigues'in sakatlığında hücuma hızlıca top taşıyan isim sayısı kalmadı. Burada da bilhassa iç saha maçlarında Moses'ın eksikliği arandı.

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Fenerbahçe'de yaşanan 2 flaş ayrılığın nedeni ortaya çıktı!
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