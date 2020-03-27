Burak Yılmaz'dan corona virüsü açıklaması: Arda Turan'dan pas geldi, değerlendireceğim

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak konuştu. Kendilerini bu virüsten nasıl koruduklarından, lige verilen arada neler yaptığına dair pek çok konuda açıklamalarda bulunan Yılmaz, bu süreçte maddi manevi her türlü desteğe de hazır olduklarını belirtti.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kendimizce her şeyi dezefekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçeye mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz."

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"Arda Turan'dan bir pas geldi"

"Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim."

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"Maddi manevi hazırız"

"Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum."

"Onlardan Allah razı olsun"

"Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun"