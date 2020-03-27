Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Yılmaz'dan corona virüsü açıklaması: Arda Turan'dan pas geldi, değerlendireceğim

'dan corona virüsü açıklaması: 'dan pas geldi, değerlendireceğim

ekibi 'ta forma giyen milli oyuncu corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Her şeyi dezenfekte ederek ve ellerini bol bol yıkayarak kendilerini korumaya çalıştıklarını belirten tecrübeli oyuncu bu süreçte maddi manevi her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, "'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 18:37 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 19:05 ABONE OL
Burak Yılmaz'dan corona virüsü açıklaması: Arda Turan'dan pas geldi, değerlendireceğim

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak konuştu. Kendilerini bu virüsten nasıl koruduklarından, lige verilen arada neler yaptığına dair pek çok konuda açıklamalarda bulunan Yılmaz, bu süreçte maddi manevi her türlü desteğe de hazır olduklarını belirtti.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kendimizce her şeyi dezefekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçeye mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz."

Neymar'dan sağlık çalışanlarına destek!

"Arda Turan'dan bir pas geldi"

"Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim."

Fenerbahçe'de 4 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı!

"Maddi manevi hazırız"

"Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum."

"Onlardan Allah razı olsun"

"Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun"

Corona virüsü Florya'da başkasına bulaştı mı? İşte 90 kişilik testin sonucu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Yılmaz'dan corona virüsü açıklaması: Arda Turan'dan pas geldi, değerlendireceğim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA