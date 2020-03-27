Henry Onyekuru, Galatasaray ve Süper Lig tarihine geçmek istiyor

Galatasaray'da geçen sezon oynadığı futbolla şampiyonlukta önemli rol oynayan ve bu sezon devre arasında Monaco'dan kiralanan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, Galatasaray'a olan bağlılığını devamlı olarak dile getiriyor. Sezon sonunda sarı-kırmızılı takımın bonservisini almasını isteyen Nijeryalı futbolcu, kaptanı Muslera gibi Galatasaray ve Süper Lig tarihine geçmek istiyor.

EN ÇOK GOL ATAN NİJERYALI OLMAK İSTİYOR

Muslera, Galatasaray formasıyla en çok maça çıkan yabancı futbolcu olurken Onyekuru ise Galatasaray'da en çok gol atan yabancı futbolcu ve ligde en çok gol atan Nijeryalı olmak istiyor.

ÖNÜNDE YILDIZLAR VAR

Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı 74 golle Romanyalı efsane Gheorge Hagi. İkinci sırada ise 61 golle Çek yıldız Milan Baros bulunuyor. Süper Lig tarihinin en golcü Nijeryalısı ise 65 golle 2019 yılında hayatını kaybeden Isaac Promise.

İŞTE EN GOLCÜ NİJERYALILAR

Isaac Promise - 65

Eneramo - 35

Emenike - 34

Okacha - 30

Umar Aminu - 27

Uche - 26