SON DAKİKA

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona viriüsü futbola da sıçramıştı. Ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda ortaya çıkan virüs, daha sonra Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de bulaşmıştı. Hastanede tedavi altında bulunan Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi...

Buse Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Herkese merhaba. Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler." dedi.

İşte Buse Terim'in o açıklaması;

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