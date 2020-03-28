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'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü salgını nedeniyle 'ya dönüş yapmayan ve ülkesi Portekiz'de bulunan 'nun, Madeira'da bir hastaneye 5 yapay solunum cihazı yardımı yapacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 15:48 ABONE OL
Cristiano Ronaldo'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...

İtalyan ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yardımsever kişiliği ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Portekiz'de de günden güne ölümlere neden olan corona virüsü salgını nedeniyle yıldız isim harekete geçti.

İtalya'da artan vakalar sonrası ülkesinde karantinada kalmayı tercih eden tecrübeli futbolcunun, doğduğu Madeira'da bir hastaneye 5 adet yapay solunum cihazı bağışlayacağı öğrenildi.

18 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilen Portekiz'de şu ana kadar 4 bin 268 vaka görülürken, 76 kişi de hayatını kaybetti.

Bu arada spor camiasından önemli isimler de ülkelerinde başlattıkları yardım kampanyanları ile dikkat çekiyorlar. Türkiye için de Merih Demiral, Altay Bayındır, Umut Nayir ve Burak Yılmaz gibi isimler başta olmak üzere birçok sporcu, yardım çağrısında bulunmuştu.

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Cristiano Ronaldo'dan anlamlı hareket! Corona virüsü...
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