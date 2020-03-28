Inter meydan okumuştu... İşte Galatasaray'ın yanıtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını Avrupa'da futbol liglerinin askıya alınmasına sebep olurken kulüpler bu süreçte sosyal medyayı hayli aktif kullanıyor.

Sosyal medyada; kulüplerin, idol olmuş 4 oyuncularını seçtiği akıma İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in daveti üzerine Galatasaray da katıldı.

Sarı kırmızılı kulüp, daveti için İtalyan ekibine teşekkür etti ve unutulmaz 4 idol ismi olarak Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'i seçti.

Galatasaray paylaşımını Real Madrid, Monaco ve Milan'ı etkileyerek "Sizin sıranız" ifadesiyle tamamladı.

Galatasaray'ın yıldızından flaş corona virüsü itirafı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını böyle yanıt verdi