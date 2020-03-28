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meydan okumuştu... İşte 'ın yanıtı

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde futbol ligleri askıya alınırken kulüpler sosyal medya üzerinden dikkat çekici paylaşımlarda bulunuyor. Kulüplerin idol oyuncularını seçtiği akıma da dahil oldu. İşte sarı kırmızılı kulübün İtalyan ekibi 'in daveti üzerine seçtiği o isimler.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 19:22 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 19:28 ABONE OL
Inter meydan okumuştu... İşte Galatasaray'ın yanıtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını Avrupa'da futbol liglerinin askıya alınmasına sebep olurken kulüpler bu süreçte sosyal medyayı hayli aktif kullanıyor.

Sosyal medyada; kulüplerin, idol olmuş 4 oyuncularını seçtiği akıma İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in daveti üzerine Galatasaray da katıldı.

Sarı kırmızılı kulüp, daveti için İtalyan ekibine teşekkür etti ve unutulmaz 4 idol ismi olarak Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'i seçti.

Galatasaray paylaşımını Real Madrid, Monaco ve Milan'ı etkileyerek "Sizin sıranız" ifadesiyle tamamladı.

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Inter meydan okumuştu... İşte Galatasaray'ın yanıtı
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