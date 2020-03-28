Rıza Çalımbay, Fatih Terim'in son durumunu açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un deneyimli teknik adamı Rıza Çalımbay, Fatih Terim'in son durumu, corona virüsü nedeniyle liglerin ertelenmesi ve sezonun geri kalanının nasıl tamamlanacağına dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim'in sağlık durumunun gayet olduğunu belirten Çalımbay, "Fatih Hoca'yla görüşmemiz olmadı, yardımcısı Levent Şahin'le konuştum. Fatih Hoca'nın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

57 yaşındaki teknik adam, liglerin oynanması gerektiğini belirtirken çarşamba-pazar şeklinde haftanın 2 günü maç oynayarak sezonun tamamlanabileceğini söyledi.

Radyospor'a konuşan Rıza Çalımbay, şunları söyledi: "Sivasspor olarak dün tesisimizi kapattık. Oyuncularımız sadece koşu idmanı yapılıyor, tesisimizi dezenfekte ettirdik. Oyuncularımız evden çalışmalarına devam ediyor. Maçların oynanması için iyi bir ortam oluşması lazım. Seyircisiz oynanan maçlar verimli olmuyor. Benim düşüncem daha iyi bir ortam oluştuğu zaman 15 Mayıs gibi takımları Antalya'da toplamak. Alanya'yı da kullanabilirsiniz. Corona virüsüne karşı sıcak havanın etkili olduğu bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ligler ortam oluşursa mayıs ayında çarşamba-pazar maçları oynatarak Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası sistemi gibi bitirilebilir."

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