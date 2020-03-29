Atiba Hutchinson'dan corona virüsü mesajı

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ve takım arkadaşlarını özlediğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabından yapılan canlı yayına katılan Hutchinson, "Ümraniye'deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün önemli bir kısmını orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık, orası bizim hayatımız." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde çocuklarıyla vakit geçirdiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, günlerinin güzel geçtiğini belirterek, "Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor. O yüzden kitap okumaya ya da bir şeyler izlemeye vaktim kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını sürdürdüğünü söyleyen Hutchinson, "Çalışmalarıma devam ediyorum, yarın dinleneceğim. Alışık olduğumuz bir durum değil ama elimizdeki ekipmanlarla birçok şeyi yapabiliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"GÜVENLİ ŞEKİLDE HAYATINIZI DEVAM ETTİRİN"

Ülkesi Kanada'da da hayatın durma noktasına geldiğini belirten Hutchinson, "Kanada'da da ülkenin büyük bir kısmı karantina altında. Yavaş yavaş temizlemeye çalışıyorlar. Orada da hayat durma noktasına geldi." ifadelerini kullandı.

Atiba boş vakitlerinde neler yaptığıyla ilgili soruya ise, "Çocuklardan başka şeylere hiç vakit kalmıyor. 9'da 9.30'da onları yatırıyoruz. Ben de yavaş yavaş uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap, dinlen modunda geçiyor günler. Kitap okumaya ve film izlemeye vakit kalmıyor" yanıtını verdi.



Beşiktaş taraftarına da mesaj yollayan Atiba, "Siz her zaman bize çok destek oluyorsunuz. Bunun hakkı ödenmez. Size çok teşekkür ediyorum. Sizden uzak kaldık, futboldan uzak kaldık. Futbolu çok özledik. Her şeyden önemlisi güvende kalın. Devletin, hükümetin, yetkililerin verdiği tavsiyeleri yerine getirin. Güvenli şekilde hayatınızı devam ettirin. Umarım en kısa sürede tekrar birlikte olmak için uygun ortamı buluruz" dedi.

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