Barcelona tarihinin efsane oyuncuları arasında yer alan Xavi, İspanyol devine teknik direktör olarak dönmek istediğini söyledi.

Katar ekibi Al Sadd'ı çalıştıran Xavi, daha önce Barcelona'dan gelen teknik direktörlük görevini reddetmişti. Ancak genç hoca, artık kendisini Barça'yı çalıştıracak düzeyde gördüğünü dile getirdi.

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Yeniden bir proje başlatmak istediğini ifade eden Xavi, "Barcelona'ya geri dönmek istediğimden çok eminim. Kendimi artık oyuncuları yönetebilecek seviyede görüyorum. Ancak bazı şartlarım var. Kulübe, kararları alacak kişinin sadece ben olacağımı ve sıfırdan bir proje yapmak istediğimi ilettim." şeklinde konuştu.

Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olarak bir rekora imza atan Neymar için de konuşan 40 yaşındaki teknik adam, "Barcelona ile daha önce bir görüşmemiz oldu ama o zaman hazır değildim. Şimdi olursa güvendiğim, sadakatine inandığım insanlarla çalışacağım. Zaten şu anda orada çok iyi bir takım var. Neymar imza atar mı ya da atarsa sosyal olarak uyum sağlar mı bilmiyorum ama gelirse bu çok müthiş olurdu. Çok fazla transfere ihtiyacı olan bir takım değil" ifadelerini kullandı.

Barcelona altyapısından yetişen Xavi, 2015 yılına kadar İspanyol ekibinde forma giydikten sonra Katar'ın yolunu tutmuş ve Al Sadd'a imza atmıştı. Xavi futbolu bıraktıktan sonra Al Sadd'da teknik adamlık görevine başladı.

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