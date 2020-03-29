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emekli mi olacak? Kararını verdi

corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı ve bu durum spor gündeminde büyük yankı uyandırdı. Terim'in tedavisine hastanede devam edilirken, taburcu olduktan sonra sarı-kırmızılı takımdaki görevini bırakıp emekliliğe ayrılacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 07:54 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim emekli mi olacak? Kararını verdi

Fatih Terim hastanede corona virüsü belasıyla savaş veriyor… Spor dünyası deneyimli teknik adama destek yollarken, Terim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada daha iyi olacağının mesajını vermişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in tedavisinin sona ermesinin ardından görevi bırakacağı ve emekli olacağı iddia edilmişti. Ancak gelen bilgilere göre deneyimli teknik adamın böyle bir düşüncesi olmadığı öğrenildi.

EMEKLİLİĞE DAHA ÇOK VAR
Fatih Terim'in hastalığını atlatmasından sonra kariyerine nokta koyarak emeklilik kararı alacağı iddia edilmişti. Ancak tecrübeli hocanın böyle bir fikrinin olmadığı, iyileşir iyileşmez Florya'ya döneceği ifade edildi. Bu durum taraftarları memnun etti.

FATİH TERİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Galatasaray için çalışmalarını da sürdürüyor. Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, FIFA'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı. Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacak.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim emekli mi olacak? Kararını verdi
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