SON DAKİKA

Galatasaray'da flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Corona virüsüne yakalanan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak için açıklama geldi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Abdurrahim Albayrak ile Fatih Terim'e yapılan son corona virüsü testlerinin negatif çıktığını ve yakında taburcu olacaklarını açıkladı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu. İki isim, yakında taburcu olacak.

BUSE TERİM'DEN YALANLAMA GELDİ!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı yaptığı açıklamada, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile..." dedi.

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