Göksel Gümüşdağ'ın son durumu hakkında açıklama yapıldı

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan corona virüsü, ülkemizde de etkisini gösterdi. Salgın belirtileri gösteren isimlerde biri de Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ. Deneyimli futbol adamıın son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEDE

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın tedbir amaçlı tedavisine devam ediliyor. 24 Mart'ta hastanedeki tedavisine başlanan Gümüşdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



6 gün önce sağlık durumunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle koronavirüsü testi yaptıran Gümüşdağ'ın test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı tedavisi sürüyor. Gümüşdağ'ın kendisini iyi hissettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe'den ismi açıklanmayan birer futbolcu ve basketbolcunun yanı sıra eski kaleci Rüştü Reçber, spor camiasından corona virüsüne yakalanan isimler arasında.



MOSSORO'DAN GÜMÜŞDAĞ'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Süper Lig'de Göztepe forması giyen Marcio Mossoro ve oğlu Nicolas, başkan Göksel Gümüşdağ'a video yoluyla geçmiş olsun mesajı gönderdi. Tecrübeli oyuncu videoda, "Geçmiş olsun başkan, güçlü ol, sıra sende başkan. Seni seviyorum" mesajı verirken, oğlu Nicalos ise, "Başkan, babam ve ben burada senin için dua ediyoruz inşallah en hızlı zamanda dönersin" dedi.

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