İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, önümüzdeki sezon için savunma hattına takviye yapmayı planlarken ağır bir darbe aldı.

İngiliz ekibinin ilk tercihlerinden Gabriel Magalhaes için kötü haber geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Lille forması giyen savunmacının, Chelsea ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Vital Football'a göre savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito, Gabriel'in gidişi sonrası Galatasaray forması giyen Christian Luyindama, Manchester City'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan'i öncelikli seçenekleri arasında tutuyor.

Wolverhampton'ın, ismi birçok Premier Lig ekibi ile geçen Luyindama için yaz aylarında devreye girebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Diagne giderse süper yıldız gelecek!

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması! Corona virüsü...

Galatasaray'a sürpriz stoper! Fatih Terim bizzat istedi...