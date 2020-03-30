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SON DAKİKA | 'a piyangosu!

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden start veren , kadrosuna oyuncu katabilmek için ile yapılan anlaşma gereği bonservis bedeli kazanmak zorunda. Bunun için ilk tercih olarak Diagne'yi elden çıkarmayı planlayan Galatasaray'a 'den piyango gibi bir haber geldi. Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Luyindama'ya İngiltere takımlarından Wolverhampton talip oldu. Aslan bu transferden 15 milyon Euro civarında bir bedel bekliyor...

Giriş Tarihi: 30.3.2020 14:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Galatasaray'a transfer piyangosu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, önümüzdeki sezon için savunma hattına takviye yapmayı planlarken ağır bir darbe aldı.

İngiliz ekibinin ilk tercihlerinden Gabriel Magalhaes için kötü haber geldi. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Lille forması giyen savunmacının, Chelsea ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Vital Football'a göre savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito, Gabriel'in gidişi sonrası Galatasaray forması giyen Christian Luyindama, Manchester City'den Tosin Adarabioyo ve Sheffield United'dan John Egan'i öncelikli seçenekleri arasında tutuyor.

Wolverhampton'ın, ismi birçok Premier Lig ekibi ile geçen Luyindama için yaz aylarında devreye girebileceği belirtiliyor.

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SON DAKİKA | Galatasaray'a transfer piyangosu!
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