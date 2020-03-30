Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması! Corona virüsü...

Corona virüsüne yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim için resmi bir açıklama yayımlandı. Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda Albayrak, Terim ve Günay hakkında çıkan 'ikinci testleri negatif' çıktı tarzı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve 3 ismin de tedavisine devam edildiği vurgulandı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama...

"Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir."