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SON DAKİKA | 'tan corona virüsü açıklaması

Son dakika haberi... Başkanı ile eşi Şükran Albayrak'ın geçtiğimiz hafta yapılan corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı. Albayrak'ın ikinci testinin negatif çıktığının iddia edilmesi üzerine deneyimli futbol adamından bir açıklama geldi. Albayrak, 'dan şu açıklamayı yaptı: "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. gelmez herkesi bilgilendireceğim. hepinize çok teşekkür ederim." Öte yandan Fatih Terim'in ikinci testinin negatif çıktığına yönelik haber de, kızları Buse ve Merve Terim tarafından yalanlandı.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 21:50 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 22:18 ABONE OL
SON DAKİKA | Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü açıklaması

Başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm sporseverler corona virüsüne yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'den iyi haberler bekliyor.

İlk testleri pozitif çıkan Albayrak ve Terim'in ikinci testlerinin negatif çıktığı iddiası ortaya atıldı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, hem Terim'in hem Albayrak'ın son testlerinin negatif olduğu ve yakında taburcu olacaklarını ifade etti. Ancak Üner'in açıklaması yalanlandı.

ALBAYRAK: "TEST HENÜZ SONUÇLANMADI"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son test sonuçları negatif çıktı. Çok yakında taburcu olacaklar. Nerede kalmıştık?" şeklindeki tweeti önce Terim'in kızları Merve ve Buse Terim, ardından Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı.

Abdurrahim Albayrak, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim."

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SON DAKİKA | Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü açıklaması
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