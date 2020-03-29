SON DAKİKA | Abdurrahim Albayrak'tan corona virüsü açıklaması

Başta Galatasaray camiası olmak üzere tüm sporseverler corona virüsüne yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'den iyi haberler bekliyor.

İlk testleri pozitif çıkan Albayrak ve Terim'in ikinci testlerinin negatif çıktığı iddiası ortaya atıldı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, hem Terim'in hem Albayrak'ın son testlerinin negatif olduğu ve yakında taburcu olacaklarını ifade etti. Ancak Üner'in açıklaması yalanlandı.

ALBAYRAK: "TEST HENÜZ SONUÇLANMADI"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner'in "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son test sonuçları negatif çıktı. Çok yakında taburcu olacaklar. Nerede kalmıştık?" şeklindeki tweeti önce Terim'in kızları Merve ve Buse Terim, ardından Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı.

Abdurrahim Albayrak, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim."

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