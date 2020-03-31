Corona virüsü Rüştü Reçber'e nasıl bulaştı? İspanyolların iddiası...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ülkemizde de etkisini gösteriyor. Spor camiasını da vuran salgına yakalananlardan biri de Rüştü Reçber oldu. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü, bir dönem Barcelona forması da giymişti. Rüştü'yü yakından tanıyan İspanyol basını da, deneyimli futbol adamının durumunu yakından takip ediyor.

Marca'da yer alan haberin detaylarında Amerika'dan döndükten sonra 14 günlük karantina kuralına uymayan Işıl Reçber'in, 46 yaşındaki eski kalecinin virüse yakalanmasına neden olabileceği yazıldı.

Hem Türkiye'de hem de İspanya'da gündem olan bu konu hakkında ise Işıl Reçber'den açıklama geldi. Reçber, karantina kuralına uyduğunu ve Amerika'dan döndükten sonra Rüştü ile aynı yerde kalmadıklarını ifade etti.

(MARCA'da yer alan haber)

Işıl Reçber, konuyla alakalı şu açıklama yaptı:

"Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika'dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi."

"RÜŞTÜ'YÜ ZORLA HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."

"İNSANLARIN YAZDIKLARINI OKUMUYORUM, YETER Kİ KOCAM İYİLEŞSİN!"

"İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü'yü iyileştirecek."

Öte yandan Işıl Reçber, eşinin salgına yakalandığını, "Rüştü'yü Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah'a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak'ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü'nün yanında olamamak" sözleriyle duyurmuştu.

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