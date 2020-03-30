SON DAKİKA | Fatih Terim'den corona virüsü açıklaması

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadıklarının bir sınav olduğunu ve bu süreçten çok şey öğrenerek çıkacağını söyledi.

"Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım"

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Terim, "Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

"Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum"

Hastane aşamasını tamamladığını kaydeden Terim, evde kalın çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Bu süreçte başta Prof. Dr. Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma, oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime, sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim. Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın. Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum."

Göksel Gümüşdağ'ın son durumu hakkında açıklama yapıldı

Rüştü Reçber'in coronaya yakalanmasında eşinin ihmali var mı? Açıklama geldi...

Doktoru, Terim'in bir şikayeti olmadığını açıklamıştı

Terim'in, tedavi gördüğü hastaneden gün içinde taburcu olmasının ardından Prof. Dr. Ferah Ece konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Hocamız bugün taburcu edildi. 18 Mart'ta corona virüsü testiyle başvurmuştu. Yaklaşık 1 hafta sonra bizim hastanemize yattı. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine uygun olarak tedaviye başladık. Burada tedaviyi bir konsey, bir ekip olarak veriyoruz. Benim başkanlığımda birçok uzmanın bulunduğu bir konseydir bu. Burada Sağlık Bakanlığı'nın yönergelerine göre tedavileri planlıyoruz, takiplerini yapıyoruz. Hocamızın da takiplerinde gayet iyi gitti; kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Bu karantina dönemi kişinin kendini izole etmesi. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak, insanlarla temasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve kendinde yeni gelişebilecek yeni şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde kalacak. Biz de bu arada tekrar bazı tahlilleri evden yürütüyor olacağız."

Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması!