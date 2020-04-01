Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu

Süreçten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, Juventus ile oyuncular arasında görüşmeler biterken kimin ne kadar para bıraktığı da Çizme basınına yansıdı.

Toplamda 90 milyon Euro'luk kesinti anlaşması yapılırken en fazla paradan ise 10 milyon Euro ile Ronaldo'nun vazgeçtiği öğrenildi.

Oyuncuların bir bölümü kendi ülkelerine giderken tamamı ile yönetim, video konferans yaparak indirim miktarını belirledi.

Türk Milli Takımı forması giyen Merih Demiral da 600 bin Euro'dan feragat ederek yönetimi üzmedi.

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