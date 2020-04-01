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servet bıraktı! İşte 'ta isim isim indirim tablosu

Corona virüsü (Covid-19) salgınının tüm dünyada en çok can kaybına sebebiyet verdiği ülke olan 'da, futbol ekonomisi de salgın nedeniyle büyük zarara uğradı. İtalya'nın köklü kulübü bu sebeple geçtiğimiz günlerde, sezonun kalan kısmına ilişkin ücretlerini ödememek üzere oyuncu ve teknik ekiple anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. 10 milyon Euro'dan vazgeçerken milli oyuncu 'ın feragat ettiği tutar da belli oldu. İşte isim isim indirim tablosu...

Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu

Süreçten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da, Juventus ile oyuncular arasında görüşmeler biterken kimin ne kadar para bıraktığı da Çizme basınına yansıdı.

Toplamda 90 milyon Euro'luk kesinti anlaşması yapılırken en fazla paradan ise 10 milyon Euro ile Ronaldo'nun vazgeçtiği öğrenildi.

Oyuncuların bir bölümü kendi ülkelerine giderken tamamı ile yönetim, video konferans yaparak indirim miktarını belirledi.

Türk Milli Takımı forması giyen Merih Demiral da 600 bin Euro'dan feragat ederek yönetimi üzmedi.

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Cristiano Ronaldo servet bıraktı! İşte Juventus'ta isim isim indirim tablosu
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