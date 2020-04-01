Cyle Larin'den Beşiktaş Yönetimi'ni kuşkulandıran hareket!

24 yaşındaki Kanadalı santrfor, 'geleceğin yıldızı' hayaliyle ‪2017-18‬ sezonun ara transfer döneminde Amerikan Futbol Ligi ekiplerinden Orlando City'den Beşiktaş'a alındı.

Dönemin başkanı Fikret Orman, imza tereninde Larin'in sezon başında da gündeme geldiğini belirtirken Atiba Hutchinson'un da kefil olduğunu açıklamıştı.Hayal kırıklığı yarattı Nispeten yumuşak ve ofansif olan Amerikan Ligi'nden gelen Larin için Süper Lig oldukça sert kaldı.

Amerikan Ligi'ndeki görüntülerinde genelde geniş alanlarda rahat rahat gol vuruşu şansı bulduğu gözüken Larin, bizim ligdeyse pozisyon almakta sıkıntı yaşıyordu. Açıkçası pozisyon bilgisinden şüphe ediliyordu.

8 gol attı atmasına ancak, bunların çoğu kritik mertebesinde değildi.

Larin'in transferi oldukça sancılı geçti. Cenk Tosun'un satılmasından sonra alınan oyuncu için öncelikle 'bedelsiz' denildi.

Ancak daha sonra Amerikan Futbol Ligi yönetimine bonservis ödenmesi gerektiği ortaya çıktı. Amerika'da, bonservis kulüplere değil, lig yönetimine ödeniyor.'Bedelsiz' denildi 1.8 milyon Euro gitti. Ve Beşiktaş, ara transferin bitimine 1 gün kala bedelsiz getirilmesi beklenen Kanadalı için 1 milyon 850 bin Euro bonservis bedeli ödedi!

Ve dahası.. Larin, 4.5 yıllığına Beşiktaş'a gelerek resmen sınıf atladı.

Orlando City'de 192 bin dolara oynayan Larin, Beşiktaş'tan yarım sezon için 750 bin Euro, sonraki sezonlar içinse yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya 4.5 yıllık imza attı.

Beklentileri karşılamaktan uzak kalan oyuncu, bu sezon başında Belçika ekiplerinden Waregem'e 2.5 milyon Euro'ya satın alınma opsiyonuyla kiralık gönderildi. Anlaşmaya göre Belçika kulübü Larin'in yıllık ücretinin sadece 250 bin Euro'sunu üstlendi, 1 milyonunu ise Beşiktaş ödemeye devam etti.



'TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYORUM'

Amerikan Ligi gibi ofansif olan Belçika Ligi'nde daha başarılı olması şaşırtmadı Larin'in.

Waregem, Koronavirüs (corona virüs Covid-19) nedeniyle futbola da darbe vurunca satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildirip, Larin'i geri yolladı. Larin de artık Türkiye'de oynamak istemediğini söyledi.

Geriye kalan iki sezon için toplam 2.5 milyon Euro alacağı bulunan Larin, yönetimden 1.2 milyon Euro istedi. Bu talep siyah beyazlı yönetimin kafasını karıştırdı!



'PARADAN NEDEN VAZGEÇİYORSUN'

Ajansspor'un haberine göre İyi performans ortaya koyduğu için sezon ortasında Zulte Waregem'in satın alma opsiyonunu hemen devreye sokmak istese de Larin, kabul etmedi çünkü Beşiktaş'taki kazancının dörtte biri önerilmişti kendisine.



Larin'in, Beşiktaş'a dönmek yerine, parasının yarısından vazgeçmek istemesiyse yönetimde şüphe uyandırdı.

Yönetim, Kanadalı'nın Belçika kulübüyle danışıklı bir dövüş içine girmiş olabileceğini düşünerek, "İki sezonda Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro alacakken yarısından vazgeçiyorsun. Yoksa gerçek hak edişin bu mu? Bu şartlarda yıllık 1 milyon 250 bin Euro'yu nereden kazanacaksın? Gitmek istiyorsan bonservis bedelini getir" diyerek, şimdilik rest çekti.

LARİN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

MAÇ GOL ASİST SÜRE (DAKİKA)

26 8 2 1.178



LARİN'İN SV ZULTE WAREGEM PERFORMANSI

MAÇ GOL ASİST SÜRE (DAKİKA)

33 9 11 2.839

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