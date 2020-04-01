Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

ve 'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

Süper Lig kulüpleri ve , yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 23:04 ABONE OL
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde tespit edilen ilk COVID-19 vakasına müdahale eden ve sonrasında bu hastalığa yakalanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Pandemi ile savaşımızda tarihi bir misyon üstlenen sağlık çalışanlarımızın destansı mücadelesi asla unutulmayacaktır."

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Son Dakika Haberi | Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu corona virüsten hayatını kaybetti! Türkiye onu konuşmuştu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA