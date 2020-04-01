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'a yerli golcü! 3 yıllık imza atacak

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren , potansiyeli yüksek yerli isimlere yöneliyor. Sarı-kırmızılı takım, 'in daha önce ısrarla istediği 'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varılırken, golcü oyuncunun sezon sonu 2+1 yıllık kontrata imza atacağı ifade ediliyor. Öte yandan Galatasaray'ın Oğulcan'a 1 milyon euro maaş ödeyeceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 1.4.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 07:38 ABONE OL
Galatasaray'a yerli golcü! 3 yıllık imza atacak

Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı.

Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Fotomaç'ın haberine göre, 24 yaşındaki Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.

FLORYA'DA NİYE KALMADI?

Florya'ya ikinci kez ayak basmaya hazırlanan Oğulcan'ın geçen yıl Radyospor'da, kısa süren Galatasaray macerasını anlatmıştı. Terim'in isteğiyle 16 yaşında Florya'da idmanlara çıktığını ifade eden Oğulcan, "İmza atmadan önce Fatih hoca, A Milli Takım ile anlaştı. Müfit (Erkasap) hoca, 'Biz yokken burada fazla şansın olmaz' dedi. Ben de Gaziantep'in yolunu tuttum" dedi.

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Galatasaray'a yerli golcü! 3 yıllık imza atacak
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