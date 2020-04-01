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'de corona virüsü sebebiyle ilk maaş indirimi geldi

Corona virüsü (Covid-19) salgını futbol üzerindeki etkilerini sürdürürken Barcelona, Juventus gibi kulüpler maaş indirimine gittiklerini açıklamıştı. Dünya futbolunun en değerli ligi olan 'de ise buna ilişkin ilk gelişme yaşandı. Teknik Direktörü maaşında gönüllü olarak indirime gitti. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 21:01 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 21:49 ABONE OL
İngiltere Premier Lig'de corona virüsü sebebiyle ilk maaş indirimi geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un teknik direktörü Eddie Howe'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

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Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.

Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.

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İngiltere Premier Lig'de corona virüsü sebebiyle ilk maaş indirimi geldi
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