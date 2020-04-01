İtalya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan Serie A'nın geleceğine dair çarpıcı açıklama

Corona virüsü nedeniyle ertelenen Serie A'da sezonun nasıl tamamlanacağı merak konusu olurken, İtalya Federasyon Başkanı Gabriele Gravina'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Gravina ligi iptal etmeyi düşünmediklerini ve sezonu yaz aylarında tamamlamak istediklerini belirtti.

Gravina'nın ses getiren açıklamalarından satı başları şu şekilde:

"SEZONUN SAHADA BİTMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"İptal etme fikri yeterince karışık ve zor. Ligin üçte ikisinden fazlası bitmişti ve bu haksızlık olur. Eğer tamamlayamazsak başka sorunlar da olacak. Mesela Avrupa kupalarına hangi takımların gideceğini belirlemek. Bunun yanı sıra hangi takımların düşüp hangilerinin çıkacağını belirlemek de sorun olacak. Sezonun sahada oynanarak bitmesi için elimden geleni yapacağım."



Juventus Başkanı Andrea Agnelli

"ŞAMPİYONLUĞU İSTEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Gravina, Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile olan konuşmasını ise; "Juventus Başkanı Agnelli, Serie A'nın bu haliyle tescil edilmesini istemediğini ve böyle bir şampiyonluğu kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu harika bir hareket." diyerek özetledi.

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