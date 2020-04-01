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'den "evde kalanlara" maçına davetiye

ekibi 'de forma giyen Türk asıllı futbolcu corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı önlem amacıyla evde kalan takipçilerine Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye hediye edeceğini açıkladı. Özil, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka dağıtacağını da belirtti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.4.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 22:16 ABONE OL
Mesut Özil'den evde kalanlara Arsenal maçına davetiye

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalan takipçilerine maç davetiyesi göndereceğini belirtti.

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takipçilerden evlerinde Mesut Özil formasıyla çektikleri fotoğraflarını paylaşmalarını istedi.

Mesut, "En beğendiğim fotoğraflar Arsenal'in evinde oynayacağı bir maça 2 kişilik davetiye kazanabilir." ifadesini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, beğendiği fotoğraflara kendi hayatını anlattığı kitabının yanı sıra forma ve şapka hediyeleri de dağıtacağını kaydetti.

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Mesut Özil'den "evde kalanlara" Arsenal maçına davetiye
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