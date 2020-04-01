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'ın kapısından dönmüş! ...

Sezon başında ekibi 'dan Serie A devi Inter'e olan Belçikalı golcü , İtalya'nın önde gelen gazetelerinden dello Sport'a röportaj verdi. Lukaku, 2013 yılında 'ın kapısından döndüğünü itiraf etti! İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 1.4.2020 21:30 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 21:43 ABONE OL
Romelu Lukaku Beşiktaş'ın kapısından dönmüş! Slaven Bilic...

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç verdi.

Belçikalı yıldızın verdiği demeçte, Beşiktaş ile ilgili yaptığı itiraf ise dikkat çekti.

''BILIC İSTEMEDİ''
26 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında siyah-beyazlı ekibe gelmek üzerde olduğunu, ancak o dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Slaven Bilic'in kendisini istemediğini belirtti.

Lukaku, ''2013 yazında Chelsea beni kiralık listesine koymuştu. İngiltere, Rusya, Portekiz ve Türkiye'den teklifler geldi. Beşiktaş'ın önerdiği sözleşmedeki tüm maddeleri kabul ettim, transfer gerçekleşmek üzereyken takımın teknik direktörü Bilic transferimi veto etti. Ben de transferin son gününde, Everton'a gittim.'' ifadelerini kullandı.

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Romelu Lukaku Beşiktaş'ın kapısından dönmüş! Slaven Bilic...
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