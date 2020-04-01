Sergen Yalçın istedi! Beşiktaş'ta Talisca seferberliği

Beşiktaş'ta Anderson Talisca harekatı başladı. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolla taraftarların sevgilisi olan Brezilyalı yıldız Çin'den ayrılmak istediğini ifade ettiğinden bu yana gözler yeniden Beşiktaş yönetimine çevrilmişti.

Talisca'yla ilgili son çarpıcı açıklama Sergen Yalçın'dan geldi: "Talisca maç kazandıran bir oyuncu, onu kim takımda görmek istemez. Şartlar çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek."

ÇİN'E DÖNMEK İSTEMİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, bu açıklamanın üzerine yönetim düğmeye bastı. Siyah-beyazlı yetkililer, 19 Mart'ta başlaması planlanan ama ortaya çıkan corona virüsü krizi nedeniyle ertelenen bağış kampanyası için söz veren 10 holdingin üst düzey yöneticileriyle görüşerek, sambacı için operasyon yapılması kararı aldı. Beşiktaş yönetiminin, Talisca konusundaki tek güvencesi ise Brezilyalı oyununun yaşanan corona virüsü faciası sonrasında Çin'e dönmek istememesi.

236 MAÇTA 124 GOLE KATKI SAĞLADI!

Brezilyalı yıldız bugüne kadar 236 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 93 kez havalandıran sambacı, 31 de asist yapmayı başardı. Talisca kariyeri boyunca toplamda 124 gole direkt katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA 37 GOL, 14 ASİST

Anderson Talisca, kulüp kariyerinde en çok Beşiktaş (80) formasını giydi. Bu periyotta 37 gol atan, 14 de asist yapan sambacı; toplam 51 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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