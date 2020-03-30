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'a dönecek mi? 'dan flaş açıklaması

Teknik Direktörü , Instagram canlı yayınında kulübün transfer olasılıklarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların eski yıldızı 'nın takıma dönme ihtimali hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Talisca'yı kim takımda görmek istemez" dedi.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 20:27 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 20:30 ABONE OL
Beşiktaş'a dönecek mi? Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulübün transfer gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Instagram canlı yayınında konuşan Yalçın, siyah beyazlıların eski yıldızı Talisca'nın yeniden Beşiktaş forması giyme olasılığıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"Maç kazandıran bir oyuncu"

Brezilyalı futbolcunun çok yetenekli bir isim olduğunu belirterek, "Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca'yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek." diye konuştu.

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"Bu işler öyle kolay değil"

Taraftarların kendisine Talisca gibi birçok ismi "Alalım" diye mesaj attığını kaydeden Sergen Yalçın, "Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri'yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talisca'nın Çin'de kazandığı parayı Türkiye'de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Play-Station'da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın 2016'nın Ağustos ayında Benfica'dan kiraladığı Brezilyalı oyuncu, siyah beyazlı formayla 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken forma giydiği 80 maçta 34 gol atıp 17 asist yapmıştı.

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Beşiktaş'a dönecek mi? Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması
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