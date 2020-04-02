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'de şoku! 15 milyon Euro

'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı için dönemin teknik direktörü Phillip Cocu oldukça ısrarcı olmuştu. Şu anda Derbi County kulübünü çalıştıran Hollandalı teknik adamın yine Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğu iddia edilmişti. Gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 2.4.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 2.4.2020 13:04 ABONE OL
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku! 15 milyon Euro

Fenerbahçe'nin eski hocası Philip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edilmiş ve 15 milyon euroluk teklif yapacağı yazılmıştı.

Derby'ye yakın kaynaklar ise bu durumu yalanladı. The Athletic'in Derby Country muhabiri Ryan Conway, Ferdi'nin ilerde bir ihtimal olabileceğinin ama şu anda Derby'nin kendisine teklif yapmayı düşünmediğini belirtti.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan gazeteci Richard Cusack, "Dün geceden beri Türk kaynaklar iddia ediyor. Ya Derby'nin olağanüstü bir ilgisi var ya da menajeri çok iyi çalışıyor" yazmıştı. Conway de, "Bu sonuncusu. Ocak ayında da aynıydı. Derby, onunla ilgili hiç görüşmemişti. Fenerbahçe mali sıkıntı yaşıyor ve oyuncu satması gerekiyor. Cocu da Fenerbahçe'nin eski hocası olduğu için Derby'ye yazmak kolay" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu şoku! 15 milyon Euro
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