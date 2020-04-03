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Emre Belözoğu sezon sonu bırakıyor mu? Resmen duyurdu

'nin deneyimli kaptanı , corona virüsü nedeniyle geçirdiği karantina günlerinden, gelecek planlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda futbolu bırakacağının sinyallerini veren deneyimli kaptan, 'nin ertelenmesinden dolayı büyük bir hayalini gerçekleştiremeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...

Giriş Tarihi: 3.4.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 10:17 ABONE OL
Emre Belözoğu sezon sonu bırakıyor mu? Resmen duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, Fenerbahçe'nin yıldızı Emre Belözoğlu'nun da gelecek planlarını değiştirdi. Deneyimli kaptan, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda sezon sonunda futbola veda edeceğinin sinyallerini verdi.

Corona virüsü nedeniyle evinde karantina altında olan Belözoğlu, "Bu karantina günleri benim için çok sıkıcı geçmiyor. Zira ben zaten hayatının büyük bir bölümünü evinde yaşayan bir insanım. Ailemle bir arada olmak keyifli ama gerek dünya gerek ülkemiz insanı için endişelenmek hepimizi üzüyor. Bir an önce dünya ve ülkemiz bu süreci atlatsın diye dua ediyoruz. Bir de yeşil sahaları, taraftarımızı ve Samandıra'da idman yapmayı çok özledim. Bu süreçte sadece 2-3 kez kulübe gittim, onun haricinde hiç dışarı çıkmadım." ifadelerini kullandı.

"ÇOK İSTEMİŞTİM"

EURO 2020'nin ertelenmesinden dolayı turnuvada boy gösteremeyeceğini dile getiren 39 yaşındaki futbolcu, "Futbol için konuşmam gerekirse tabii ki üzgünüm. Çok istemiştim Avrupa Şampiyonası'nda olmayı. Ama nasip değilmiş. Ancak kendim için ne kadar üzgünsem, sakatlığı bulunan ve bu yaza yetişemeyecek kardeşlerim içinde bir o kadar mutluyum. 2021'de hepsi oynayacak ve dünya onlar sayesinde Türkiye'yi konuşacak. Allah hayallerimin ötesinde bir kariyer nasip etti. Onların da benden daha güzelini yaşamalarını isterim." dedi.

Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda Fenerbahçe'de yeni bir kariyere başlayacağı ifade ediliyor.

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Emre Belözoğu sezon sonu bırakıyor mu? Resmen duyurdu
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