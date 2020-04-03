Fatih Terim'den son dakika paylaşımı: Hepinizi çok özlemişim

30 Mart Pazartesi günü corona virüsü (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve tedavi sürecine evinden devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Oyuncularıyla telekonferans aracılığıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsüne yer veren Terim, "Hepinizi çok özlemişim" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim paylaşımı şekilde:

"Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın..."

Oyuncularıyla arasındaki görüşme 40 dakika sürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Terim'in sağlık durumu ve tedavi sürecini anlattığı belirtildi.

Futbolcularının ve ailelerinin genel durumu ile sağlık bilgileri hakkında bilgiler alan tecrübeli çalıştırıcı, bu süreçte fizik performans kadar mental olarak güçlü kalmanın önemine dikkati çekti. Tecrübeli teknik adam, ayrıca liglerin başlama ihtimali ve olası tarihlere ilişkin teknik heyet olarak hazırladıkları, sağlık öncelikli zaman ve iş planlarından da bahsetti.

Fatih Terim ve oyuncuları arasındaki görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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23 Mart'ta açıklamıştı

23 Mart Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran deneyimli teknik direktör konuyla 25 Mart Çarşamba günü tedavi süreciyle ilgili bir paylaşımda daha bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."

Son yapılan testi pozitif çıkan Terim 30 Mart Pazartesi günü tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Konuyla ilgili yaptığı paylaşımda bunun, tüm dünyanın geçtiği bir sınav olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı "Allah herkesin sınavını kalbine göre versin" ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti:

"Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım."

Feghouli: Yakında görüşmek üzere

Terim'in ardından Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli de görüşmenin ekran görüntüsünü paylaşarak "Arkadaşlar kendinize ve ailenize iyi bakın. Sizleri özledim, yakında görüşmek üzere İnşallah" ifadelerini kullandı.

Muslera: Nagatomo gibi gülümse

Sarı kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera görüşmeye ait 3 fotoğrafa yer verdiği paylaşımının son görselinde yer alan Japon sol beke Nagatomo'ya atıfta bulundu ve " Herkesi çok özledim. Birlikte sahada olacağımız anı bekliyorum. Güçlü ol, evde kal ve her zaman Nagatomo gibi gülümse" dedi.

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